Quarta-feira pode ter pancadas de chuva e temporais no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (6), um centro de baixa pressão atmosférica forma nuvens de grande desenvolvimento vertical, provoca chuva e eleva risco de temporais. No Oeste do Estado, poderá ocorrer pancadas de chuva desde cedo com períodos de melhorias e retorno da chuva da tarde para a noite. As informações são da MetSul Meteorologia. Na maioria das regiões a instabilidade se espalha a tarde com risco de chuva localmente forte a torrencial acompanhada de temporais com vento, raios e granizo. Apesar das nuvens e da chuva, o ar quente que chega ao Estado nos baixos níveis da atmosfera mantém a sensação de abafamento.Em Porto Alegre, o tempo fica abafado com variação de nuvens e pancadas de chuva, e temporais isolados poderão ocorrer. Na quinta (7) a instabilidade segue e o calor aumenta. A partir de sexta (8) até parte de domingo (10) o sol predomina e o vento sul/leste propicia refresco.RIO GRANDE DO SULMáxima: 29°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 28°CMínima: 20°C