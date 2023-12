Prefeitura de Porto Alegre anuncia programa de educação profissional gratuita com 2,7 mil vagas

A prefeitura de Porto Alegre anunciou na tarde desta terça-feira (5), o programa Capacita+Poa, para educação profissional de forma gratuita de moradores da Capital. Em parceria com o Senac-RS, o programa vai ofertar 2.726 vagas em 36 cursos, distribuídos nas áreas de hospitalidade e gastronomia; gestão e comércio; infraestrutura; educação; saúde; design; tecnologia da informação e beleza.

neste link . As inscrições podem ser realizadas em formulário próprio, na sede do Sine Municipal (avenida Sepúlveda, s/nº, Centro Histórico) ou ainda nas escolas do Senac/RS, e estão disponíveis até o dia 31 de janeiro de 2024. A divulgação dos classificados acontecerá no dia 9 de janeiro, no site da Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional A lista completa com os 36 cursos, que possuem diferente carga-horária, podem ser conferidas. As inscrições podem ser realizadas empróprio, na sede do Sine Municipal (avenida Sepúlveda, s/nº, Centro Histórico) ou ainda nas escolas do Senac/RS, eA divulgação dos classificados acontecerá no dia 9 de janeiro, noda Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional

A prefeitura esclarece que somente a solicitação de inscrição não garante vaga, já que o edital de chamamento para as aulas prevê priorização para pessoas em condição de vulnerabilidade. E, após o pedido aprovado, a matrícula deverá ser feita pelo aluno na unidade do Senac-RS que ministrará o curso. Além disso, é possível realizar inscrição para até três cursos diferentes, podendo haver convocação para a segunda ou terceira opção, em caso de superlotação.

Segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, mesmo que haja mais inscrições do que a demanda prevista pelo edital, as vagas são limitadas, por ser um projeto piloto, a 2,7 mil. "Futuramente, estamos abrindo a possibilidade de termos uma segunda turma, lá na frente. Nesse momento é o orçamento que nós tínhamos".

Para decidir as áreas em que seriam distribuídas as ofertas de vagas no programa, conforme explicou o prefeito, foram consultados órgãos como Fecomércio-RS e setores de inovação e indústria.

Já o secretário municipal do Trabalho e Qualificação Profissional, Tiago Simon, anunciou que o programa abrangerá dois módulos, de 20 a 40 horas, que incluirão inteligência emocional, educação e projetos de vida. Segundo ele, são ações fundamentais que "vão perpassar todos os cursos". Ainda, a área de educação e gastronomia, para o secretário, foi uma escolha estratégica, por estar entre as que mais geraram empregos no município. O secretário também descreve que a orientação geral do prefeito era direcionar o programa à geração de empregos para a cidade.