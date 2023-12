ONG ‘’Juntos pela Vida’’ celebra missa de agradecimento à saúde em NH

A ONG ‘’Juntos pela Vida’’ realiza nesta quinta-feira (7) uma missa especial em agradecimento à saúde dos pacientes oncológicos. O evento, que está em sua 12ª edição, ocorre às 20h, na Catedral São Luís Gonzaga, no centro de Novo Hamburgo.O objetivo da celebração, segundo o cirurgião geral e oncológico Carlos Antonello, fundador da ONG, é expressar gratidão e louvor a Deus pelas vidas daqueles que enfrentam batalhas contra o câncer, bem como agradecer pela saúde e bem-estar alcançados. A missa teve início há 12 anos como um ato singelo na capelinha do Hospital Regina, em Novo Hamburgo, e, ao longo do tempo, cresceu em significado e participação. Os Padres Marco Antônio Leal, Hilário Immig e Paulo César serão os celebrantes da missa desta quinta-feira, que contará com a participação especial da banda Natividad e a presença das irmãs angélicas de São Paulo.Sobre a ONG ‘’Juntos pela Vida’’A ONG ‘’Juntos pela Vida’’ é uma entidade sem fins lucrativos que atua com o objetivo de auxiliar os pacientes que aguardam por atendimento médico especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região do Vale do Sinos.A entidade foi fundada em 2016 por iniciativa do cirurgião geral e oncológico Carlos Antonello, que na época convidou um grupo de médicos voluntários para dar início aos trabalhos. A ONG atua, especialmente, na região do Vale do Sinos, auxiliando nas demandas reprimidas do SUS.Entre 2017 e 2018 foram realizados 904 atendimentos nas áreas de dermatologia, otorrino, cardiologia, cirurgia de câncer, ginecologia e radiografia. Já em 2019 foram atendidos 1.505 pacientes e em 2023, 145 pacientes.