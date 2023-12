Semana inicia com chuva em todas as regiões do Estado

A semana dos gaúchos deve começar com chuva em todo o Rio Grande do Sul. E ainda segue o alerta de tempestade até as 10h desta segunda-feira (4), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As precipitações devem permanecer no Estado nos próximos dois dias, com temperaturas amenas.

O tempo estável segue em todas regiões, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A previsão é de que a chuva seja irregular, com volumes altos concentrados em pontos isolados, especialmente na Metade Oeste, de acordo com a MetSul Meteorologia.

As temperaturas, que bateram altos números desde a manhã do domingo em muitas cidades, podem não chegar aos 20°C em algumas regiões. As áreas que não terão trégua do calor estão na faixa Norte, assim como o Médio e Alto Uruguai, onde segue a sensação de abafamento e os termômetros se aproximam dos 30ºC.

Na terça (5) e na quarta-feira (6), o tempo segue úmido e com possibilidade de pancadas de chuva. O tempo só deve voltar a ficar firme a partir da quinta-feira (7).

Em Porto Alegre, a semana começa com muitas nuvens, pancadas de chuva e pouco variação térmica. Com tempo ameno, os termômetros variam entre 19ºC e 23ºC. Na terça, o tempo segue com temperaturas amenas. O abafamento retorna na quarta, com aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde.