Embaixador de Israel cumpre agenda no RS

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, cumpriu agenda em Porto Alegre na quinta-feira (30). É a segunda visita do diplomata ao Rio Grande do Sul neste ano. Além de participar de eventos da comunidade judaica gaúcha, Zonshine fez também uma rodada de visitas nos meios de comunicação da capital gaúcha.

O embaixador esteve no Jornal do Comércio, acompanhado do vice-presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs), Roberto Wofchuk, e por Albert Poziomyck, integrante do conselho da Firs. Na oportunidade, foram recebidos pelo presidente do Conselho do JC, Mércio Tumelero.

Zonshine destacou a relevância da comunidade judaica no Rio Grande do Sul, bem como ações de cooperação entre Israel e o Estado, nas áreas de inovação, tecnologia e meio ambiente, com iniciativas voltadas, por exemplo, à irrigação no campo e ao bom uso da água no abastecimento das cidades, evitando desperdícios. Apesar do momento difícil com a guerra entre Israel e Hamas, o diplomata observou que mantém atividades focadas em outras agendas, como cooperação econômica e comércio exterior.