Expectativa de vida no Brasil fica em 75,5 anos em 2022

Bárbara Lima, com informações da Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (29), que a expectativa de vida ao nascer no Brasil, em 2022, ficou em 75,5 anos, segundo dados das Tábuas da Mortalidade. Já os dados com recorte estadual para o Rio Grande do Sul devem ser revelados apenas em 2024, quando as demais informações do Censo Demográfico de 2022 serão processadas.

De acordo com Márcio Mitsuo Minamiguchi, Gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, a expectativa de vida subiu em 2022, se comparada a 2021, momento em que foi observado o maior número de óbitos em função da pandemia de COVID-19. "Apesar disso, os números não retornaram aos níveis anteriores à pandemia", contextualizou. Em 2019, segundo informou, o número de óbitos notificados ficou na casa de 1,3 milhão. Em 2020 e 2022, em torno de 1,5 milhão. Já em 2021, o número registrado foi de 1,8 milhão.



O trabalho é importante porque é a primeira vez que mostra justamente os impactos da pandemia de Covid-19 na expectativa de vida do brasileiro, uma vez que os números de 2020 (76,8 anos) e 2021 (77 anos) ainda não levavam em conta esses óbitos provocados pela doença. "A gente fez uma estimativa não prevendo uma crise sanitária que afetasse os óbitos", diz Izabel Marri, pesquisadora do IBGE.

O estudo foi realizado com base no Censo de 2022, diferentemente dos anos anteriores, quando expectativa de vida era calculada a partir de projeções populacionais revisadas em 2018, baseadas no Censo de 2010.A expectativa de vida é calculada pela quantidade de óbitos para cada idade em relação ao total de população para cada idade.



Neste ano, o IBGE também está revisando os números de anos anteriores. Os números preliminares apontam que a esperança de vida no país em 2020 foi de 74,8 anos, portanto, dois anos a menos do que o estimado anteriormente. Em 2021, ano da pandemia com mais mortes, foi de 72,8 anos (ou seja, 4,2 anos a menos).

LEIA TAMBÉM: IBGE analisa dados sobre a biodiversidade brasileira



Esperança recuperada



"A esperança de vida de 2022 é como se a gente recuperasse um pouco a esperança de vida em relação ao pior ano da pandemia. Passado o pior ano, com o maior aumento de óbitos do mundo, a gente consegue recuperar um cálculo de esperança de vida ao nascer", afirma Marri.



Em relação aos anos pré-pandemia, a revisão do IBGE aponta para as seguintes expectativas de vida: 2019 (76,2 anos), 2018 (76,1 anos), 2017 (75,6 anos) e 2016 (75,3 anos). Portanto, com a revisão do IBGE, a esperança de vida ao nascer em 2022 é a menor desde 2017.



Izabel acredita que, em 2023, cujos dados sairão apenas em 2024, a expectativa de vida continuará crescendo, recuperando as perdas ocorridas durante a pandemia. "A gente já recuperou um pouco o nível de esperança de vida ao nascer e a gente tende a recuperar um pouco mais no próximo ano", argumenta a pesquisadora. "A esperança de vida de 2022 é como se a gente recuperasse um pouco a esperança de vida em relação ao pior ano da pandemia. Passado o pior ano, com o maior aumento de óbitos do mundo, a gente consegue recuperar um cálculo de esperança de vida ao nascer", afirma Marri.Em relação aos anos pré-pandemia, a revisão do IBGE aponta para as seguintes expectativas de vida: 2019 (76,2 anos), 2018 (76,1 anos), 2017 (75,6 anos) e 2016 (75,3 anos). Portanto, com a revisão do IBGE,Izabel acredita que, em 2023, cujos dados sairão apenas em 2024, a expectativa de vida continuará crescendo,. "A gente já recuperou um pouco o nível de esperança de vida ao nascer e a gente tende a recuperar um pouco mais no próximo ano", argumenta a pesquisadora.

Fatores biológicos e comportamentais explicam diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres



Em relação aos sexos, a expectativa de vida das mulheres ficou em 79 anos, abaixo dos 80,1 anos de 2019, enquanto a dos homens ficou em 72 anos, taxa também inferior aos 73,1 anos de 2019.

Para o Gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, historicamente, as mulheres sempre têm uma expectativa de vida mais alta do que a dos homens. "Pode ser explicado por fatores biológicos e comportamentais. A diferença chega a sete anos", explanou Márcio Mitsuo Minamiguchi.

A probabilidade de morte do recém-nascido - registrada em 2022 - ficou em 12,84 por mil nascidos vivos, acima dos 11,94 por mil de 2019. Entre os homens, a taxa foi de 13,94 (superior aos 12,85 de 2019), enquanto entre as mulheres foi 11,69 (maior que os 10,98 de 2019).