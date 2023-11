No ano que completa nove décadas, Jornal do Comércio lança novo site

O Jornal do Comércio lançou, neste mês de novembro, seu novo site. O investimento do JC na versão digital integra as celebrações de 90 anos do veículo.

Agora, o site está mais dinâmico, com uma capa que abriga maior diversidade de assuntos. Editorias de Economia, Política, Esportes, Cultura, Geral e GeraçãoE têm espaços fixos na capa, ampliando a exibição dos conteúdos produzidos pelo JC.

Mais visual, o portal dá destaque às imagens. Além disso, valoriza a autoria dos conteúdos exclusivos, com fotos e informações sobre os repórteres, editores e colunistas.

O lançamento acompanha a fase atual do jornal. Giovanni Jarros Tumelero, recém anunciado como novo presidente do JC, está otimista com os impactos do projeto na sociedade gaúcha. “A tecnologia está em evolução constante e tem ajudado a impulsionar nossos conteúdos e alcançar ainda mais leitores, como nunca antes na história do Jornalismo tradicional. Portanto, apostamos nesse movimento tecnológico para entregar conteúdos especializados para leitores que procuram exclusividade. Nosso trabalho é baseado na geração de valor ao assinante e ao anunciante, pois as informações apuradas por uma equipe preparada auxiliam profissionais a tomarem as melhores decisões e, consequentemente, a mover a economia do Estado”, ressalta Giovanni.

“Assim como fizeram meus bisavós e meus pais, quero continuar apostando em inovação, pois é isso que garante a relevância conquistada pelo JC entre as lideranças gaúchas”, avalia.

Nesta fase de migração, os leitores encontram um espaço para deixar suas percepções sobre a novidade. “Escutar os nossos leitores é um passo fundamental, pois entendê-los melhor nos leva a caminhos e soluções incríveis”, avalia a diretora de projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero. “Toda inovação promovida pelo Jornal do Comércio tem como objetivo melhorar a forma de entrega da nossa produção de conteúdo sério e de credibilidade”, complementa ela.

A versão impressa tem espaço de destaque, já que os leitores valorizam a curadoria realizada na edição. É possível ler os conteúdos exatamente como são apresentados no papel através de tablet, celular ou computador.

Há opção de ativação do modo noturno também. Foto: Tânia Meinerz/JC

O editor-executivo do JC, responsável pela edição do site, Mauro Belo Schneider, conta que o layout é fruto de consultorias realizadas com profissionais do Google e da Meta ao longo do ano. “Tivemos muitas discussões que abriram nossa mente sobre o comportamento dos leitores no ambiente digital. Desenvolvemos um produto onde será fácil encontrar as informações mais relevantes do Rio Grande do Sul, do mundo e do Brasil”, detalha.

“Ao valorizarmos a apresentação dos conteúdos, valorizamos o Jornalismo como um todo, uma ferramenta que protege a democracia”, acrescenta Mauro.