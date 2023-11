Segunda-feira terá sol, calor e chuva no Rio Grande do Sul

O tempo muda ao longo desta segunda-feira (27) no Rio Grande do Sul com a chegada de áreas de instabilidade a partir da fronteira com a Argentina. Segundo a MetSul Meteorologia, poderá chover forte com temporais isolados com raios e granizo pontual.

Já na Metade Sul e Oeste do Estado, o sol predomina em grande parte do dia com expectativa de calor e máximas acima de 30°C. Até o turno da noite a chuva se espalha e alcança todas as áreas gaúchas. A chuva mais expressiva irá afetar cidades da Metade Norte do Estado. No Sul e Oeste, é provável que nem chova em muitos municípios. Na terça-feira (28), segue a chuva no Norte.



Em Porto Alegre, o tempo fica firme e ensolarado em grande parte do dia nesta segunda-feira, com previsão de calor e elevado índice de radiação ultravioleta. Entre a tarde e à noite, poderá chover de forma isolada e passageira. Na terça, o tempo fica instável e poderá chover forte com volumes significativos.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 33°C

Mínima: 14°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 31°C

Mínima: 17°C