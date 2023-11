Prefeitura recorre para manter leilão do prédio da Smov

Atualizado às 18h06min

A prefeitura de Porto Alegre, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), recorreu na tarde de domingo (26), da decisão que suspendia o leilão do prédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov). A ação para manter o procedimento foi feita junto ao plantão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS).

Atendendo a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por meio do promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto, da promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, a Justiça determinou a suspensão do leilão do antigo prédio da Smov, localizado na avenida Borges de Medeiros, 2244, pertencente à prefeitura de Porto Alegre. A decisão liminar foi tomada na manhã deste domingo (26), praticamente 24 horas antes do horário marcado para a disputa.

Na ação cautelar ajuizada no sábado, o MP/RS detalhou todo o trâmite ocorrido desde março de 2022 quando chegou ao Ministério Público notícia de fato encaminhada pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) informando sobre o interesse do Município em alienar o imóvel conhecido como prédio da Smov, bem público que, conforme sustentado pelo noticiante, teria valor histórico e cultural.

O promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto explica que o Ministério Público está envolvido nesse tema relacionado à investigação do valor cultural do antigo prédio da Smov há mais de um ano. "Ocorre que o Município, mesmo sem esgotar as vias administrativas, com uma decisão da Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC), indeferiu o pedido de inventário e encaminhou o bem para leilão", explica.

O promotor de Justiça afirma ainda haver margem para discussão sobre o tema e que é preciso ter certeza sobre se há ou não interesse cultural no imóvel. "Por esse motivo, foi ajuizada ação cautelar com o objetivo de suspender o leilão”, ressalta Teixeira.

O intuito é definir vias administrativas de modo definitivo, a partir de estudos e decisão da EPAHC e recurso ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, segundo Teixeira, para só então se poder avaliar a viabilidade da venda do imóvel ou que o comprador tenha informação segura sobre quais são os usos possíveis. "O objetivo dessa ação é momentaneamente suspender a venda para que possa se concluir as discussões na esfera administrativa sobre a inclusão ou não do bem em inventário do Patrimônio Histórico”, destaca o promotor de Justiça.

O prédio da Smov tem cerca de 4,9 mil metros quadrados e a área construída é de aproximadamente 9,9 mil metros quadrados. De acordo com o edital 007/2023, o leilão, do tipo maior lance, deveria ocorrer via sistema eletrônico, em sessão pública no Portal de Compras Públicas, com abertura às 10h. O lance mínimo é de R$ 48,1 milhões (valor avaliado inicialmente pela Caixa Econômica Federal).



A ideia da prefeitura é que os recursos arrecadados sejam destinados à construção de 254 unidades dos residenciais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá, na zona Norte de Porto Alegre. No dia 2 de novembro, o prefeito Sebastião Melo sancionou a lei autorizando que os recursos da venda do prédio fossem utilizados para a construção da nova edificação.