Gramado segue com bairros e residências interditadas após fortes chuvas

O município de Gramado segue com bairros e residências interditadas após deslizamentos e rachaduras causado depois de fortes chuvas na última sexta (17) e sábado (18). Ao total, 31 pessoas continuam em abrigos na cidade e casas estão interditadas em vários locais. Também ocorreram dois óbitos pelo deslizamento no sábado. A prefeitura divulgou que ainda não há previsão para que as famílias retornem às residências, e segue atuando para limpeza das vias, monitoramento dos pontos mais críticos e auxílio das famílias atingidas.

Trechos interditados

No sábado (18), três veículos foram soterrados na rua Nelson Dinnebier, no Bairro Piratini, onde foram interditadas 23 residências, e dois óbitos ocorreram na Linha Marcondes baixa devido à deslizamentos de terra. Também foram interditadas todas as edificações na Rua Ladeira da Azaleias, no bairro Planalto, sendo uma residência, o Condomínio Residencial Ana Carolina e o Condomínio Residencial Don Felipe, além de outra casa junto a antiga Famastil, na ERS-115.

No domingo (19), interdição ocorreu com todas as residências no bairro Três Pinheiros, que foram interditadas devido ao risco de deslizamento.

Já nessa terça-feira (21), houve a interdição de cinco locais na Linha Caboclo, na rua Moreira, e dois na rua Alameda das Rosas, no bairro Planalto.

A prefeitura informa que montou um abrigo no ginásio da Escola Senador Salgado Filho, que está à disposição de quem segue desabrigado ou precisa de um local para guardar seus bens, e no momento está com 20 adultos e 11 crianças.

Transporte

As principais vias de acesso já foram liberadas, e a área central do município funciona normalmente, incluindo atividades turísticas, comerciais e eventos.

De acordo com informações da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a rua Nelson Dinnebier, no bairro Piratini, está bloqueada para passagem de veículos, por motivos de segurança. O trecho bloqueado corresponde ao mesmo onde houve deslizamento, próximo aos números 1501, 1521, 1555, 1593, 1607, 1640, 1650 e 1669. Não há previsão de liberação da via.