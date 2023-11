Porto Alegre não tem furto de fiação das sinaleiras há mais de 40 dias

Porto Alegre completou 42 dias sem roubo ou furto de fios e cabos de sinaleiras, informou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O período vai de 9 de outubro a 20 de novembro, segundo a EPTC.

O jejum de uma dos crimes que mais geram transtornos no dia a dia da cidade é atribuído ao impacto de de iniciativas da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), diz a prefeitura, em nota. O trabalho para coibir os casos teve início em abril deste ano.

Entre as iniciativas, está a Operação Sinal Vermelho, força-tarefa que combate os furtos tanto em semáforos com em áreas públicas, por meio do patrulhamento preventivo. O perímetro percorrido pela Guarda Municipal foi definido com base em dados dos setores de inteligência municipal e estadual a partir do registro das ocorrências.

“Este é um trabalho integrado, que envolve órgãos do município e empresas prestadoras de serviços. O resultado, traduzido em números, demonstra a capacidade de pronta-resposta de Porto Alegre frente a crises como esta”, comentou o secretário adjunto de Segurança, Luis Zottis, mais conhecido como Comissário Zottis, em nota.

“Iniciamos a substituição de 634 controladores por equipamentos com tecnologia sem cabo. É uma etapa importante para qualificar o trânsito de Porto Alegre, que vai contribuir também para a diminuição de congestionamentos”, destaca diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, sobre as ações preventivas.