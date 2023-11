Confira as rodovias com bloqueio total na manhã desta segunda-feira

Os bloqueios em estradas em decorrência das chuvas do fim de semana permanecem na manhã desta segunda-feira (20) em diferentes trechos em cinco rodovias no Rio Grande do Sul. O temporal que atingiu o Estado entre a sexta-feira (17) e o sábado (18) provocou queda de barreiras e de árvores e inundações que cobriram a pista. Quatro pessoas morreram em decorrência das chuvas.

Confira os pontos com bloqueios na manhã desta segunda-feira:

Rodovias federais, informações da PRF:



BR-116

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.

- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total. Sem previsão de liberação.



BR-153

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



BR-470

- Km 331 (Triunfo) – Interdição total. Água sobre a via.





Rodovias estaduais administradas pela EGR

RSC-453

- Km 75 em Boa Vista do Sul. A liberação da rodovia está programada para nesta segunda-feira (20).

ERS-129

- Totalmente Bloqueada com previsão de limpeza nesta segunda-feira (20). As equipes não tiveram acesso aos pontos com queda de barreira devido a pista estar submersa.