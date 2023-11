• Agência de Desenvolvimento no Estado deve estar operacional no primeiro semestre de 2024. • Chuvas voltam a castigar o Rio Grande do Sul, com inundações e mortes. • Entidades divergem sobre mudanças na regra para funcionamento do comércio nos feriados. • E na reportagem especial do caderno Empresas & Negócios: Consumidores movimentam o mercado da nostalgia. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.