Governador alerta sobre possibilidade de nova inundação no Vale do Taquari

Com base em levantamentos feitos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que apontam uma chance de elevação rápida de rios em diversas regiões do Estado nas próximas horas, em especial o Rio Taquari, o governador Eduardo Leite fez um pronunciamento neste sábado (18) publicado em uma rede social onde alertou para a subida rápida dos rios. Leite disse que recebeu o comunicado da Defesa Civil que monitora o nível nas barragens das usinas hidrelétricas que compõe o complexo da empresa Ceran. "Podemos ao longo do rio Taquari vivenciar um episódio semelhante ao que aconteceu em setembro. Não provavelmente com as enxurradas e com a velocidade dos rios arrastando tudo que vinham pela frente. Mas, sim com a elevação rápida do nível do rio Taquari atingindo as localidades que foram castigadas no episódio climático de setembro", destacou.

O governador afirmou que fez o vídeo para alertar os moradores das comunidades do rio Taquari que engloba Santa Tereza, Roca Sales, Muçum, Encantado, Lajeado, Colinas, Estrela e Arroio do Meio de que ao longo das próximas horas poderá ocorrer a elevação rápida dos rios o que vai afetar essas comunidades. Leite disse que foram feitos comunicados aos prefeitos e as defesas civis municipais sobre a possibilidade de nova inundação no rio Taquari. "É importante que todos saibam que esse risco é real e que nós precisamos que as pessoas que vivem nessas localidades e que foram atingidas em setembro deixem suas casas e possam estar em locais seguros", acrescentou. De acordo com o chefe do Executivo, é momento de cuidar da vida de todos e depois será vez de recuperar e restabelecer aquilo que eventualmente tenha sido atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Na noite de sexta-feira (15), um temporal atingiu Giruá e causou diversos estragos no cidade. O vice-governador Gabriel Souza esteve no município na sexta-feira (17) acompanhado de técnicos da Defesa Civil estadual para realizar uma vistoria. Segundo Souza, a cidade foi atingida por um temporal que destruiu um centro de esportes exatamente no momento em que estavam sendo realizadas atividades esportivas. Uma jovem de 26 anos faleceu durante a realização do evento. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao Hospital de Santa Rosa. "Vamos reconstruir a parte do município que foi afetada pelo temporal", afirmou o vice-governador em um vídeo postado em uma rede social.