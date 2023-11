Chuva forte deve atingir o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

A MetSul adverte para mais um dia com alto risco de temporais com mais eventos de chuva forte a torrencial nesta sexta-feira (17). A expectativa é de as cidades da Metade Norte serem as mais afetadas. Em regiões como o Médio e Alto Uruguai, Planalto, Missões, Campos de Cima da Serra, vales e pontos da Grande Porto Alegre, temporais com vendavais isolados, granizo e muitos raios poderão ocorrer. O volume de precipitação poderá passar de 100 mm em poucas horas com risco de inundações e alagamentos. No sábado (18) segue o alerta para o norte gaúcho.