Sexta-feira inicia com alerta vermelho para temporais no RS

Mais dias de tempo instável se avizinham para os gaúchos. Nesta sexta-feira, o principal destaque fica por conta do alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 15h, que aponta para alta possibilidades de tempestades em diversas regiões do Estado, com chuva acima dos 100 mm, vento superior aos 100 km/h e queda de granizo. No sábado, a tendência é de melhora no tempo.

Entre as áreas de maior risco para inundações e destruições estão a Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra, Noroeste e Norte do RS. As únicas áreas que devem permanecer ilesas às chuvas são a Campanha e o Sul, onde o tempo deve permanecer seco e o sol tende a aparecer entre nuvens.

Em Porto Alegre, mantem-se o risco de fortes temporais e, segundo a MetSul Meteorologia, são projetados elevados volumes de chuva em poucas horas. A máxima na Capital deve ficar na casa dos 23°C, enquanto a mínima será de 18°C.

No sábado, segue o alerta para o Norte gaúcho, porém, na maior parte do Estado, incluindo a Capital, a tendência é que o tempo melhore à tarde, se firmando durante o domingo.

A próxima semana começará com o tempo mais seco, entretanto isso não deve se manter por muito tempo. A segunda metade de novembro tende a ser muito semelhante a primeira, com precipitação acima da média em todo o Estado. O lado positivo é que os gaúchos não precisarão se preocupar com a temperatura, visto que são descartadas ondas de calor durante esse período, com o tempo mantendo-se ameno, inclusive tendo chance de noites frias.