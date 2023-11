Nova audiência do Plano Diretor de Xangri-lá será no próximo dia 24

A sexta-feira da semana que vem, dia 24 de novembro, promete novos debates na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Isto porque ocorrerá a audiência pública sobre o novo Plano Diretor do Município.

Em outubro, entre os dias 24 e 26, ocorreram as reuniões territoriais, onde foram realizadas alterações no texto Será apresentado, na reunião, o Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, consolidado com Emenda Legislativa.

site da prefeitura Caso seja aprovado, entra em vigor em 45 dias. A versão final da comissão, já com os ajustes, está disponível no. Após a apresentação do documento, a votação dos vereadores ocorrerá no dia 27.

A audiência pública do dia 24 está marcada para as 15h na rua Rio Douradinho, nº 1.385.

Relembre o caso:



O texto original da prefeitura sobre o Plano Diretor prevê a ampliação do limite máximo de altura dos prédios de 7 andares (cerca de 21 metros) para 14 pavimentos (42 metros de altura) em algumas partes do município.

Um dos locais onde haveria esse novo estímulo à construção civil seria na parte do balneário Rainha do Mar onde funcionava a antiga colônia de férias do Banrisul, a Banrimar, hoje um terreno baldio. O outro é em Xangri-Lá, no endereço do antigo Hotel Termas.



A revisão do Plano Diretor de Xangri-Lá causa polêmica desde o verão passado. De um lado, veranistas defendem que as características dos balneários sejam preservadas, alegando, entre outras coisas, falta de saneamento básico e mudanças na paisagem. De outra parte, poder público e toda a cadeia da construção civil, que movimenta a economia do Litoral, argumenta que a alteração na lei é importante para o desenvolvimento de Xangri-Lá.

No âmbito judicial, o Ministério Público Federal chegou a recomendar a suspensão da continuidade da revisão do Plano Diretor. A comissão técnica da prefeitura, então, fez alterações e submeteu o texto novamente ao MP, que se valeu do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias (Caurb) para analisar as novas propostas. Após oito meses com o assunto parado, uma decisão judicial permitiu a continuidade da revisão do Plano em setembro.