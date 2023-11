Chuva intensa provoca interdição da BR 116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis

As fortes chuvas que atingem várias regiões do Rio Grande do Sul na tarde deste sábado (11) já acarretam problemas em rodovias gaúchas. Devido ao alto volume de chuvas e consequente problema com os semáforos, o trecho em obras do km 181, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, está bloqueado.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não tem previsão de quando o trânsito no trecho será liberado. Nas demais rodovias, a orientação é para que os motoristas trafeguem com cuidado.