Tempo abre no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O tempo volta a abrir ao longo desta sexta-feira (10) no Rio Grande do Sul e sob a influência do vento norte a tendência é de aquecimento. De acordo com a MetSul, a expectativa é de o tempo ficar abafado. Na combinação de umidade e calor, há risco de temporais isolados. Pancadas isoladas de chuva deverão ocorrer entre a tarde e a noite e terão curta duração com prováveis melhorias a noite. No fim de semana o sábado (11) será de forte abafamento com novos temporais isolados. O domingo (12) será mais úmido com chuva a qualquer hora e mais tempestades. Em Porto Alegre, o sol predomina com previsão de sensação de abafamento. Pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer entre a tarde e a noite. No fim de semana, o sábado será de intenso abafamento com marcas acima de 30°C e há risco de temporais. No domingo a chuva poderá ser mais abrangente. RIO GRANDE DO SULMáxima: 33°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 26°CMínima: 18°C