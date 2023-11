Alta nos casos de câncer de próstata está ligada ao envelhecimento

O câncer de próstata é o segundo tipo da doença entre homens no Brasil e deve somar 71.730 casos no triênio de 2023 a 2025, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Levantamento do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica (IUCR) a partir de números coletados na base do Datasus mostram o aumento de casos no ano passado. No Rio Grande do Sul, foram 2.190 diagnósticos da doença em 2021 e 2.594 em 2022.

Um dos fatores que influencia a maior incidência é a alta da expectativa de vida, uma vez que o câncer de próstata é mais comum em homens a partir dos 65 anos. "Vimos um aumento significativo em todos os estados do País. Isso está associado ao aumento da faixa etária da população e também a hábitos de vida", destaca Gustavo Guimarães, oncologista e diretor do IUCR.

Entre os hábitos do cotidiano que favorecem o surgimento da doença estão fumar, ter uma alimentação com ingestão de muita proteína animal, rica em gorduras e pobre em frutas e verduras, ser obeso e sedentário. "A proteína animal em excesso e o sedentarismo contribuem de forma sobremaneira para o aumento dos casos e também na gravidade deles", alerta Guimarães.

A recomendação é que os exames sejam feitos a partir dos 50 anos para a população em geral. Para os homens com histórico familiar da doença e também os da raça negra, a indicação é que os exames sejam feitos antes, a partir dos 45 anos. O diagnóstico é feito a partir do exame de toque retal e do exame PSA - Antígeno Prostático Específico (PSA), proteína produzida pela próstata, seguidos de biópsia para confirmar o câncer.

O especialista diz que já é possível perceber uma maior procura dos homens pelos exames, mas ainda há os que adiam a ida ao médico. "Ainda há muito preconceito e os homens acabam deixando para fazer o exame depois. Vemos isso em dados de registros hospitalares em que um terço dos homens já têm diagnóstico de tumores em estágios avançados", ressalta.

O câncer de próstata é assintomático nas fases iniciais, e quando surgem os sintomas geralmente a doença está avançada. Dessa forma, o diagnóstico precoce é essencial e possibilita melhores opções de tratamento. "A descoberta precoce salva vidas em todos os tumores. Quanto mais precoce, você tem mais opções de tratamento, menos efeitos colaterais e melhores resultados", afirma.

Com o intuito de reforçar essa orientação e dentro do Novembro Azul, mês mundial de campanha de conscientização do câncer de próstata, o Instituto de Urologia lançou a campanha "Só um toque, man"!, convocando os homens a aderirem à prevenção, diagnóstico precoce e cuidados gerais com a saúde. "Os homens devem ter a consciência de que precisam ser protagonistas das suas histórias porque assim terão mais qualidade e tempo de vida. Devem procurar um médico para entender todas as questões envolvidas na saúde, desde o diagnóstico até a terapia, se for o caso", orienta Guimarães.