Quarta-feira será de calor intenso e chegada de nuvens ao Estado

Gabriel Margonar

A quarta-feira será de grande amplitude térmica em todo o Rio Grande do Sul. Durante a manhã e início da tarde, os gaúchos irão sofrer com a manutenção do sol e do intenso abafamento. Porém, ao longo da tarde, os raios solares perderão espaço para as nuvens, que causarão queda na temperatura e até mesmo chuvas em diversos pontos do Estado.