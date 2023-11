Redação do Enem aborda invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres

O tema da redação do Enem 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil", divulgou o Ministério da Educação, nas redes sociais logo após o início da prova neste domingo (5).

Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. Na edição passada, o tema havia sido os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Além da redação, os candidatos também fazem neste domingo as provas de Ciências Humanas e Linguagens.

O Enem deste ano recebeu mais de 3,9 milhões de inscrições em todo o País. O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora.

Os portões dos locais de prova foram fechados às 13h e os candidatos começam a fazer as provas às 13h30 e têm até às 19h para escrever o texto e responder às 90 questões.

Os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30.

Veja quais foram os últimos temas da redação do Enem



2022 - "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021 - Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020 - O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019 - Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 - Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017 - Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil;

2016 - Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil;

2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira