Porto Alegre tem reforço de ônibus para primeiro dia de Enem

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terão mais ônibus para poder se deslocar aos locais de provas usando transporte público. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou, neste sábado (4), que vai ter esquema especial para os dois dias. O primeiro é neste domingo (5).

Dia 12, também domingo, tem a segunda rodada do exame. Outro detalhe importante: os estudantes poderão pagar a passagem com cartão TRI.



Porto Alegre tem quase 24 mil inscritos na edição deste ano, 15% do total de candidatos do Rio Grande do Sul, que soma 159 mil inscrições, diz nota no site da prefeitura da Capital.



Tem mais oferta de viagens a Uniritter Campus Fapa (avenida Manoel Elias), Uniritter Orfanotrófio e Pucrs, na avenida Ipiranga. As demais linhas seguem tabela horária oficial de domingos/feriados.

Locais e linhas de ônibus com reforço no Enem