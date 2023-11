Novos brinquedos do McLanche Feliz têm os clássicos da Disney

O McDonald’s já fez diversas campanhas inspiradas nas histórias da Disney, principalmente envolvendo o McLanche Feliz. Desta vez, como parte da celebração dos 100 anos da Disney, a nova campanha homenageia os icônicos personagens e suas histórias, no formato de bonecos para toda a família.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas globalmente pela Disney que celebram a marca dos 100 anos, com estreias de filmes, eventos, produtos e ações nos parques temáticos. O McDonald's traz miniaturas de personagens clássicos como Mickey e Amigos, da Disney, Woody, Nemo e Mike Wazowski, da Pixar.

Além disso, a campanha apresenta com exclusividade os personagens do novo filme de Walt Disney Animation Studios “Wish: O poder dos desejos”, que chega aos cinemas brasileiros em 4 de janeiro de 2024. São eles: Asha, Valentino, Rei Magnífico e Estrela.

Ao todo, são 62 brinquedos, separados em 31 duplas. Semanalmente serão sugeridas diferentes duplas de miniaturas para os pequenos escolherem. As primeiras duplas já podem ser encontradas nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos Totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, utilizando a aplicativo.



A novidade também está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que oferece opções de baixo teor de sódio, gorduras e açúcares, alinhado com a tabela nutricional e o posicionamento Viva Mais Saudável da The Walt Disney Company.