Anchieta afasta professor após polêmica em aula sobre Hamas e Israel

O Colégio Anchieta afastou temporariamente o professor de História que ministrou uma aula para o 9º ano sobre a guerra em Israel, gerando polêmica no meio escolar. Em uma filmagem feita por uma aluna, é possível ouvir o professor falando que "o Hamas é um grupo político e questionando se os bombardeios de Israel a hospitais, que causaram a morte de civis, também podem ser vistos como uma ação terrorista". O vídeo foi postado no X, antigo Twitter.

“Você chama Israel de terrorista? É esse o ponto, aí que está a questão. Quem é que está certo nesse processo, não tem certo e errado, são pontos de vista. São interesses que estão sendo ali colocados”, diz o professor. O vídeo não mostra imagens dos presentes na sala de aula, apenas o teto.

O áudio traz as conversas e debates surgidos a partir da fala do professor, que é questionado pelos estudantes se os bombardeios de Israel não ocorreram em resposta aos ataques do Hamas. Ele responde aos alunos que “a visão que muitas vezes acontece de que Israel está certa e os palestinos estão errados é equivocada". "Esses episódios são muito anteriores e a gente não pode levantar a bandeira em favor de A ou B, a gente tem que analisar o contexto todo”, continuou ele.

Ao longo da gravação, o professor reitera que não está tomando lado na discussão e sim propondo aos estudantes que pensem sobre o assunto. Quando os alunos dizem que o Hamas se esconde embaixo de hospitais, o professor responde que estão tomando um lado da informação e questiona a fonte dessas notícias. “O mesmo site que fala que o Hamas é terrorista… Vocês estão entendendo? Eu só estou provocando vocês para pensarem a respeito disso tudo.” Uma aluna contrapõe a fala e indaga: “Quem mostra que o Hamas não é terrorista? O mesmo site que mostra que Israel está errado”.

“De novo, as informações estão partindo de uma fonte. Todas essas informações, o que a imprensa traz é uma imprensa que traz uma fonte proveniente de onde? A informação vem de Israel e Estados Unidos que são aliados.” Há muito tempo atrás já houve ocupação de Israel em áreas que deveriam ser destinadas à criação do Estado Palestino e o Hamas não existia, ele surgiu em decorrência disso. O Hamas, ele alega, é um outro ponto, é um grupo político que não reconhece o Estado de Israel.

“Tu está falando que não pode chamar o grupo Hamas de terrorista”, responde outra aluna. “Tu está resumindo toda uma aula a respeito de uma situação. Ele não é meramente um grupo terrorista, ele é um grupo político”, explica o professor.

Pais de alunos da escola criticaram a postura do professor. A escola recebeu diversos e-mails e comentários em redes sociais contra as falas em aula. Em nota, o Colégio Anchieta lamentou o ocorrido e disse que está ouvindo membros da escola e acompanhando os desdobramentos para definir sobre possíveis providências. Na manhã desta quarta-feira (1), houve protestos em frente à escola.

“Estamos cientes de que os conflitos fazem parte do cotidiano escolar, cabendo à Instituição a mediação educativa dos fatos, à luz dos princípios que regem a educação da Companhia de Jesus, pautada pela defesa inconteste do diálogo, da isenção e de uma cultura da paz, não compactuando com qualquer ato de violência ou de terrorismo”, afirma o Anchieta em nota.

Leia a íntegra da nota do Colégio Anchieta:

Comunicado

Porto Alegre, 31 de outubro de 2023



"O Colégio Anchieta lamenta o ocorrido durante uma aula de História do 9º Ano na segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Dentro do processo de parceria escola, aluno e família, a Direção está averiguando o episódio, ouvindo pessoas da comunidade educativa e acompanhando os desdobramentos para discernir sobre as providências a serem tomadas.

Entendemos que nossa responsabilidade é agir cuidando dos nossos estudantes e de todas as pessoas que fazem parte de nossa comunidade. Objetivamente, precisamos, em contraponto ao mundo marcado pelo conflito e pelas dificuldades relacionais, estabelecer, o mais breve possível, o clima de normalidade, fundamental para a melhor condução do processo de ensino-aprendizagem.

Estamos cientes de que os conflitos fazem parte do cotidiano escolar, cabendo à Instituição a mediação educativa dos fatos, à luz dos princípios que regem a educação da Companhia de Jesus, pautada pela defesa inconteste do diálogo, da isenção e de uma cultura da paz, não compactuando com qualquer ato de violência ou de terrorismo.

Relembramos que nosso Colégio, em seu Projeto Educativo, caracteriza-se como espaço de construção de conhecimento e de uma convivência plural regida pelo respeito aos princípios, aos valores inacianos e ao bem comum.

Reafirmamos a disposição de manter abertos todos os canais de acolhida, escuta e diálogo com a comunidade escolar.



Direção do Colégio Anchieta"