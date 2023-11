Quarta-feira tem sol e nuvens no começo da manhã no RS

Nesta quarta-feira (1), o dia começa com sol e variação de nuvens em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade se formam e a tendência é de voltar a chover. A chuva será irregular e em alguns pontos do Oeste e Norte poderá ter forte intensidade. Não se afasta temporais passageiros, mas em algumas cidades é possível que nem chova nesta quarta. O vento predomina de leste/sudeste e a temperatura sobe devagar. Nos próximos dias, um centro de baixa pressão atmosférica intenso irá propiciar o retorno da chuva volumosa com potencial para vento forte.