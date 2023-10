Cemitérios de Porto Alegre e Região Metropolitana terão programação especial no Dia de Finados

A Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios (Asbrace) divulgou nesta segunda-feira (30) a programação para o feriado de finados deste ano. As atividades previstas abrangem tanto Porto Alegre e região, quanto cidades mais afastadas do estado. Entre os eventos, a depender do local, terá missas, cultos, grupos de apoio e orientação à famílias em luto, procissões, caminhadas culturais, exposições de arte, atividades infantis, entre outras. Além disso, os espaços também contarão com chuvas de pétalas, caso o clima esteja favorável à atividade.

Porto Alegre

No Cemitério Jardm da paz, ocorrerão missas em seis horários (9h, 10h. 11h, 15h e 16h). Além disso, está programado um cultos das comunidades evangélicas de Porto Alegre (8h30min), Luterana (12h) e Adventista (14h). Durante todo o dia, das 8h às 18h, freis luteranos realizarão bênçãos de saúde e às 10h45min, o local contará com chuvas de pétalas de rosas, a depender do clima. Durante o dia todo o cemitério terá arrecadação de mechas de cabelo para confecção de perucas para portadores de câncer; orientação para prevenção e diagnóstico de câncer de mama; arrecadação de alimentos e apoio à enlutados.

O Crematório Metropolitano terá missa (10h), e celebração ecumênica com caminhada luminosa. Está previsto, durante todo o dia Correios e Cápsulas Além do Tempo, bençãos de saúde e para animais de estimação, música, exposição de arte cemiterial e cinema, com o filme "Viva: a vida é uma festa".

O Cemitério São Miguel e Almas terá missa (15h30min), na Igreja São Miguel e, logo após, procissão e benção dos túmulos. Também contará com visita orientada à Via Sacra com oração meditativa (10h30min e às 14h30min). O ambiente terá música para reflexões e aconselhamento de luto.

No Cemitério Santa Casa terá apresentação de coral (9h), oficina de fotografia e arte e missa campal de finados (10h) e também caminhada cultural (16h).

Já no Cemitério Ecumênico João XXIII, a programação prevista é uma missa (10h30min), grupos musicais, entrega de sementes de flores, visitação ao Memorial Recordar e uma ação chamada “A Distância Não Separa”.

Outras Programações que incluem missas são as do Cemitério Belém Novo (10h) e São João (10h e 16h), enquanto o Crematório Angelus estará aberto para visitação das 7h30min até às 18h.

O memorial Martin Lutero terá culto ao ar livre (10h) e Caminhada guiada com a doutora em História Luciana de Oliveira, às 15h.

Outras Cidades

O Cemitério Memórial da Colina, em Cachoeirinha, programou uma Celebração Ecumênica (19h), Missa (10h30min e 15h), encontro espírita (14h) e chuva de pétalas às 16h. O espaço também contará com ações e brinquedos para o público infantil, espaço para adoção de animais de estimação, música ao vivo, exibição de filmes com o filme "Viva: a vida é uma festa" e bençãos de saúde e para animais.

Já o Memorial Vera Cruz, em Passo Fundo, terá missas (9h e 16:30h), música ao vivo (10h, 11h, 14h30min e 15h30min), Palestra com Centro Espírita Dias da Cruz e uma homenagem musical às mães que perderam seus filhos jovens.

Em Canoas, o Cemitério São Vicente terá como programação missas (9h30min, 11h e 15h), chuva de pétalas (10:40h), dinâmica sistêmica e reiki (14h) e celebração da Palavra com uma caminhada luminosa (17:30h). O local também contará com ações e brinquedos para o público infantil e barracas de pipoca, espaços para adoção de animais (10h às 16h), benção para animais, música ao vivo, exibição de filmes, Foodtrucks e a exposição Forever. Além disso, o dia todo estará disponível o Correio e Cápsulas Além do Tempo, e uma Plataforma de vídeo 360.

O Cemitério Cristo Rei, em São Leopoldo, terá missa (10h30min), celebrações ecumênicas (9h30min e 16h), encontro espírita (15h), culto luterano (16h), também bençãos de saúde (10h) e chuvas de pétalas (11h40min). O local contará, adicionalmente, com ações e brinquedos para o público infantil, exposição APAE, música ao vivo, exposição de filmes com o filme "Viva: a vida é uma festa", espaço de adoção de animais e foodtrucks. Estará disponível, durante todo o dia, os Correios e Cápsulas Além do Tempo, e uma Plataforma de vídeo 360.

Já em Viamão, o Cemitério Saint Hilaire contará com missas (10h e 17h30min), encontro espírita (16h), chuva de pétalas (17h20min) e uma homenagem de velas chamada Iluminando Memórias (18h30min). O local também contará com ações e brinquedos para o público infantil e barracas de pipoca, Escola do Chimarrão, música ao vivo, exposição de filmes com o filme "Viva: a vida é uma festa", exposição Forever, Exposição Mulheres na Literatura e foodtrucks. Durante todo o dia, o espaço também terá Correios e Cápsulas Além do Tempo, e uma Plataforma de vídeo 360.

O Cemitério Jardim da Memória, em Novo Hamburgo, terá uma missa (10h), Culto de Consolo (14h), dinâmica “Palavra Amiga”, conduzida por uma psicóloga (8h30min), chuva de pétalas e revoada de balões biodegradáveis (11h30min), benção da esperança (12h) e visita guiada ao crematório (15h).

Também em Novo Hamburgo, o Cemitério Memorial Krause fará uma celebrações ecumênicas (9h e 14:30h), apresentação do coral Meninos Cantores, soltura de balões (10h15min). Durante todo o dia o espaço contará com foodtrucks e, até o meio dia, brinquedos infláveis para crianças

Também estão programadas missas em Caxias do Sul, no Memorial Crematório São José (10h e 15h) e cemitério dos anjos (9h30min e 16h); no Crematório Mathias, em Glorinha (9h30min); no Crematório de Osório (10h); no Crematório Santa Rita, em Santa Maria (9h) e celebrações ecumênicas no Cemitério Parque Vale dos Sinos, em Santana do Livramento (10h e 15h). Em Não Me Toque, terá uma missa para o cemitério católico e outra para o evangélico (ambas às 9h).