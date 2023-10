Porto Alegre finaliza campanha de multivacinação neste sábado

A campanha de multivacinação na capital gaúcha se encerra neste sábado (28), com a abertura de nove unidades de saúde, das 10h às 19h: Álvaro Difini, Bananeiras, Jardim Carvalho, Mohab Caldas, Restinga, Santa Maria, Timbaúva, Vila Elisabeth e Vila Fátima. Pais e responsáveis devem ficar atentos para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos de idade.

veja a lista de unidades de saúde Para finalizar a campanha, as unidades Timbaúva, Restinga e Vila Fátima contarão com brinquedos infantis. O Zé Gotinha estará presente, à tarde, nas unidades Timbaúva e Santa Maria, onde também haverá pipoca, gelatina de copinho, balão e muita festa. Os serviços seguem abertos normalmente de segunda a sexta-feira () para imunizar quem ainda não conseguiu comparecer. No momento da aplicação, é importante apresentar a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não se vacinaram contra Covid-19 e gripe (Influenza) também poderão aproveitar para receber as doses.

"É uma ótima oportunidade para atualizar o calendário vacinal", lembra a diretora da Atenção Primária à Saúde, Vânia Frantz. Só no Dia D da Campanha de Multivacinação, foram aplicadas 15.672 doses de vacinas. “Havia anos que não víamos tanto engajamento em campanha de multivacinação, onde cada profissional foi fundamental, mobilizando suas equipes e comunidades com criatividade, alegria e acolhimento”, complementa Vânia. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as nove unidades abertas no sábado também estarão vacinando contra a Covid-19. De segunda a sexta, todas as 134 unidades de saúde aplicam o imunizante.



Confira os locais de vacinação deste sábado:



CF Álvaro Difini – (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)



US Bananeiras – (avenida Coronel Aparício Borges, 2494)



US Jardim Carvalho – (rua 3, número 10 - Cefer 1)



US Mohab Caldas – (avenida. Moab Caldas, 400)



US Restinga – (rua Abolição, 850)



US Santa Maria – (rua Geraldina Batista, 111)



US Timbaúva – (rua Sebastião do Nascimento, 1050)



US Vila Elisabeth – (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)



US Vila Fátima – (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)



Vacinas ofertadas até 7 anos:



BCG



Hepatite B



Pentavalente



Pólio inativada



Pólio oral



Rotavírus



Pneumocócica 10- valente



Meningocócica C



Febre amarela



Tríplice Viral



DTP (difteria, tétano e pertussis:



Hepatite A



Varicela



Covid-19



Influenza



Vacinas ofertadas para a faixa etária dos 7 a menores de 15 anos:

Hepatite B

Febre amarela



Tríplice Viral



Difteria e tétano adulto



Meningocócia ACWY



HPV quadrivalente



Vacina para gestantes:



dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)



Fonte: Prefeitura de Porto Alegre