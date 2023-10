Entenda: quanto mais gente na areia, menos chances de novos condomínios na praia

análise da ocupação da faixa de areia como um dos indicadores para decidir os locais onde pode haver liberação de novos condomínios O método chamou a atenção de quem participou das reuniões na Câmara de Vereadores do município.



A arquiteta da Secretaria de Planejamento de Xangri-Lá, Luiza Trisch, e a procuradora Tatiana Dal Ri dão mais detalhes sobre o assunto. Veja abaixo alguns recortes do que elas disseram durante uma entrevista ao Jornal do Comércio:



"O cálculo é feito com relação à densidade demográfica do recorte e a área que tem na faixa de areia disponível. Mas esse índice não é o único utilizado. Há uma série de outros parâmetros que estão relacionados a isso, incluindo a própria densidade demográfica, questões de densidade construtiva, a área das edificações, questões de sistema viário, fornecimento de água, fornecimento de esgoto, questões de drenagem, transporte público. Então, esse é só um dos parâmetros."

“O cálculo não vale para todas as aprovações, apenas para os projetos especiais. Esses parâmetros estão todos definidos em projeto de lei, do artigo 101 ao 107. Hoje Xangri-Lá não tem parâmetro, nem limites. Com a aprovação do Plano Diretor, haverá um limite que impedirá que a densidade populacional prejudique o uso da faixa de praia.”

“Digamos que se avalie essa densidade da faixa de praia: em Atlântida pesa contra a aprovação de um projeto, já em Rainha do Mar pesa a favor. A intenção do Plano é requalificar todo o espaço urbano, promovendo essa densificação para o lado Sul.”

“Esse método é usado em outros lugares litorâneos. Mas tem vários outros, no mínimo, 12 indicadores. Usamos como exemplo porque sabemos que essa é uma preocupação dos veranistas e da população em geral em Xangri-Lá.”

“Os parâmetros vão variar de acordo com a localização do empreendimento. Então, se o empreendimento for no lado Oeste da Estrada do Mar, não vai se considerar o impacto de todas as unidades na faixa de praia. Agora, se for um empreendimento na Beira Mar de Atlântida, se considera o impacto.”

“Não há nenhum projeto especial previsto para Atlântida, pois a faixa de areia ali já está toda consolidada.”

“É importante ficar claro que hoje não existem parâmetros: o novo Plano traz parâmetros e cobra dos empreendedores o investimento em soluções de esgotamento sanitário.”