RS tem 19 das 20 cidades com mais idosos proporcionalmente do País, segundo IBGE

O município gaúcho de Coqueiro Baixo (a 173 km de Porto Alegre) é o mais envelhecido do Brasil, segundo indicadores do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No ano passado, 30,08% da população do município tinha 65 anos ou mais, o equivalente a 388 pessoas de um total de 1.290 habitantes. É o percentual mais elevado dessa faixa etária no País. O Rio Grande do Sul tem 19 municípios entre os 20 com proporcionalmente mais idosos em porcentagem.

No Brasil, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais foi de 10,9%. Coqueiro Baixo também tem o maior índice de envelhecimento no País, alcançando 277,14 no Censo 2022. O resultado significa que havia 277,14 idosos de 65 anos ou mais para cada grupo de 100 crianças e jovens de 0 a 14 anos. Quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população. A média nacional foi de 55,2 em 2022.



Já a idade mediana da população de Coqueiro Baixo chegou a 53 anos, a mais acentuada do País, ao lado de outra cidade gaúcha, União da Serra (a 223 km de Porto Alegre). O número nacional foi de 35 anos. A idade mediana separa a metade mais jovem da metade mais velha de uma população. Coqueiro Baixo é um município que carrega traços da colonização italiana na região alta do Vale do Taquari, que foi afetado por enchentes no segundo semestre deste ano. A economia local é baseada na agropecuária, e o primeiro acesso de asfalto ao município só foi concluído em 2022.

RS LIDERA ENVELHECIMENTO



A presença elevada de idosos é registrada em outras cidades do Rio Grande do Sul. Conforme o Censo 2022, dos dez maiores índices de envelhecimento do Brasil, nove são de municípios gaúchos.

No indicador da idade mediana, o quadro se repete: das dez mais elevadas do país, nove pertencem a cidades gaúchas.



O IBGE também apontou que, no Rio Grande do Sul, a idade mediana foi de 38 anos no ano passado. É a mais acentuada entre as unidades da federação. O Rio de Janeiro tem a segunda maior (37 anos).

O Rio Grande do Sul também registrou o maior índice de envelhecimento do País. A medida foi de 80,4 em 2022. Isso significa que havia mais de 80 idosos de 65 anos ou mais para cada 100 crianças e jovens de 0 a 14 anos.

Conforme o Censo 2022, a faixa etária de 65 anos ou mais respondia por 14,1% da população gaúcha (1,5 milhão de 10,9 milhões). É o maior percentual dessa faixa etária no País. No Censo 2010, o percentual dos idosos de 65 anos ou mais correspondia a 9,3% da população gaúcha. Também era o mais elevado.

"No Brasil, [o envelhecimento da população] está acontecendo há muitos anos, e a região Sul, de modo geral, é precursora desse processo. Já faz muitos anos que a população gaúcha é mais envelhecida do que a do restante do Brasil", diz o demógrafo e geógrafo Ricardo de Sampaio Dagnino, professor da Ufrgs.

Segundo o especialista, além da queda do número de filhos, outro possível fator para explicar o envelhecimento gaúcho é a migração de jovens para outros estados. No passado, o Rio Grande do Sul já foi conhecido por perder habitantes para regiões como o Centro-Oeste. Os dados do Censo 2022 de fecundidade e migração ainda não são conhecidos. "O Rio Grande do Sul, além de ter começado a redução da fecundidade antes, com número menor de nascimentos, é um estado com saldo migratório negativo", diz Izabel Marri, gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE.

"São dois fatores que vão na mesma direção do envelhecimento populacional. Os estados do Norte iniciaram a redução da fecundidade muito depois", completa a pesquisadora.

20 municípios com proporcionalmente mais idosos em porcentagem

Coqueiro Baixo (RS) - 30,31%

União da Serra (RS) - 28,08%

Santa Tereza (RS) - 26,95%

Relvado (RS) - 26,94%

Monte Belo do Sul (RS) - 26,57%

Guabiju (RS) - 26,56%

Ivorá (RS) - 25,63%

Vespasiano Corrêa (RS) - 25,33%

Coronel Pilar (RS) - 25,27%

Floriano Peixoto (RS) - 25,05%

Águas de São Pedro (SP) - 25,01%

Três Arroios (RS) - 24,96%

Porto Lucena (RS) - 24,88%

Travesseiro (RS) - 24,74%

Barra do Rio Azul (RS) - 24,57%

São João do Polêsine (RS) - 24,53%

Forquetinha (RS) - 24,25%

São Valentim do Sul (RS) - 24,03%

Alecrim (RS) - 23,76%

Nova Bréscia (RS) - 23,71%