Porto Alegre contará com patinetes elétricos operando no município a partir de sexta-feira

Nesta sexta-feira (27) o serviço de patinetes elétricos, compartilhados da empresa Whoosh, começará a operar em Porto Alegre. Serão disponibilizados 450 equipamentos.



De acordo com a prefeitura, um ato para a vistoria da operação está marcado para as 13h, na estação virtual localizada no Terminal Parobé, no Centro Histórico. O prefeito Sebastião Melo e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, estarão presentes.



Os agentes da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) farão abordagens aos usuários para orientar sobre as regras de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).