Na reta final para o Enem, professor dá dicas de estudos para os candidatos

Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos para o Enem deste ano, que ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. O exame é o principal meio para ingressar no Ensino Superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Além de escrever uma redação sobre tema específico, os estudantes farão provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

Faltando 10 dias para o início das provas, é comum ver estudantes intensificando ainda mais os estudos. Algumas dicas podem ajudar na reta final para reforçar o que foi aprendido até então e também a manter a calma. O professor de matemática e influenciador Daniel Ferretto orienta os candidatos a resolverem bastante questões dos temas que devem cair no Enem nos dias que antecedem as provas. “A resolução de questões vai deixar o estudante bastante ciente do que é cobrado na prova do Enem e ele estará melhor preparado”, destaca.

Em relação ao que deve ser estudado, Ferretto diz que a ideia é revisar todas as disciplinas. Nos casos das matérias em que o aluno enfrenta mais dificuldades, pode definir uma carga maior de estudos durante a revisão. Outra dica essencial é deixar um tempo para relaxar. “É preciso ter um tempinho para atividade física, dar uma caminhada. Os estudantes devem ter um momento de relax e não somente colocar uma pressão enorme agora e querer estudar coisas que não estudaram o ano inteiro”, aconselha o professor.

Além de revisar o conteúdo nos dias que antecedem as provas, alunos devem ter um tempo para relaxar, diz Ferretto. Foto: Divulgação/JC

Ferreto é professor de Matemática desde 1998 e fundador da Plataforma Professor Ferretto, 100% on-line focada na preparação para o Enem e vestibulares. Criada em 2016, o canal do YouTube tem 12 professores de todas as disciplinas do Ensino Médio. A equipe inclui professores de Matemática, Química, Física, Biologia, Redação, História, Filosofia, Gramática, Literatura e Inglês. O aluno tem suporte através de aulas, exercícios, simulados, gráficos e outros materiais, e atualmente já são 70 mil estudantes de todo o Brasil.

“Hoje em dia, muita gente estuda de forma online e acaba tendo bastante benefício por isso. O aluno não tem que se deslocar até o cursinho para frequentar as aulas, pode estudar no melhor horário que quiser, já que as aulas são sempre gravadas. Tem aluno que prefere estudar inclusive à noite e pode assistir às aulas através de um computador ou através de um celular, na velocidade em que melhor entender as coisas”, explica.

Na Região Sul, os gaúchos são os que mais acessam a plataforma em busca das videoaulas de conteúdos sobre o Enem e vestibulares, com muitas questões das provas da Ufrgs, Pucrs e de outras grandes universidades gaúchas.

A partir da próxima segunda-feira (30), a plataforma oferece gratuitamente a Revisão Enem, iniciativa com aulas diárias até o dia 10 de novembro. Os conteúdos serão transmitidos no Youtube a partir das 14h, divididos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro em aulas de Ciências Humanas e Linguagens e de 6 a 10 de novembro em aulas de Ciências da Natureza e Matemática. Para se inscrever, basta acessar o link https://conteudo.professorferretto.com.br/revisao-enem-2023-cadastro. As inscrições vão até o dia 05 de novembro.

Dicas dos professores para a prova do Enem:

Matemática

O fundador da Plataforma, Daniel Ferretto, reforça que é importante dominar os conceitos básicos da Matemática, com ênfase especial na geometria plana. "Na Matemática básica, encontramos expressões numéricas, múltiplos, divisores, MDC e MMC, operações básicas com polinômios, frações, decimais e dízimas, além da notação científica. Além disso, é fundamental revisar a geometria plana, que abrange cálculos de áreas e perímetros de figuras sem volume, tópicos frequentes no Enem ", observa.



Química

O professor Michel Arthaud enfatiza a importância de revisar os conceitos fundamentais em Química para obter sucesso na prova do Enem. "Um dos aspectos críticos é a interpretação, que desempenha um papel central. Antes da prova, os alunos devem relembrar conceitos básicos, exemplificando: corpo, energia, matéria, substância, sistema, átomos e moléculas. Além disso, é fundamental ter uma compreensão sólida de assuntos que têm elevada recorrência como: estequiometria, soluções, reações orgânicas, eletroquímica e química dos ácidos e bases".



Física

Na disciplina de Física, um ponto fundamental de revisão é a eletrodinâmica, que envolve o estudo do movimento de cargas elétricas em resposta a uma diferença de potencial elétrico em um meio condutor. De acordo com o professor André Coelho, "é crucial entender a resistência elétrica em um meio condutor, que mede a facilidade com que a corrente elétrica flui dentro dele, já que esse conceito é fundamental para compreender os circuitos elétricos e seus componentes".



Biologia

A Biologia é uma disciplina abrangente que estuda os seres vivos em diversos aspectos e ambientes. O professor Flávio Landim ressalta. "É importante focar na compreensão dos processos vitais dos organismos, bem como sua relação com a evolução, que é um dos princípios fundamentais da Biologia. Além disso, é crucial revisitar a ecologia, que explora as interações entre os seres vivos e seus ambientes, incluindo como essas relações afetam a distribuição e a abundância das diferentes espécies".



História

No contexto da disciplina de História, há uma ampla gama de tópicos a serem considerados, mas para a revisão final antes do Enem, é fundamental destacar a formação dos estados modernos. "O Estado Moderno surgiu com o declínio do Feudalismo na Europa e a ascensão da burguesia e do sistema capitalista no século 15. Compreender esse período é crucial para a compreensão das transformações políticas e econômicas que moldaram o mundo", enfatiza o professor Pedro Rennó.



Geografia

A Geografia é uma disciplina que aborda os elementos físicos, biológicos e humanos da Terra, além das relações entre o ser humano e o meio ambiente. O professor Alexandre Groth ressalta a importância de se concentrar na compreensão das questões ambientais contemporâneas. "Atualmente, as questões ambientais desempenham um papel crítico em nosso mundo. Os candidatos devem aprofundar seu conhecimento sobre tópicos como preservação ambiental, sustentabilidade, problemas relacionados à urbanização e suas implicações na qualidade de vida", reforça.



Língua Portuguesa

Na área de Humanas no Enem, a Língua Portuguesa desempenha um papel central. Segundo o professor de Redação, Tanay Gonçalves, pontos cruciais para a revisão final incluem a ênfase na correta utilização da gramática e da sintaxe, bem como a compreensão das variações e funções da linguagem.

"A gramática e a sintaxe são fundamentais para a compreensão e produção de textos claros e coesos. Além disso, é essencial ter um bom domínio da norma culta da língua, evitando erros gramaticais e de concordância. Compreender as variações linguísticas e as diferentes funções da linguagem é essencial para uma comunicação eficaz em diversos contextos”, orienta a docente.