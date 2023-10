Saiba o que é a declaração de comparecimento do Enem e como acessar

A Declaração de Comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um documento que serve para comprovar que o participante esteve presente no dia da prova. Ela é utilizada para quem precisar abonar a falta no trabalho, por exemplo. No entanto, para que tenha validade, precisa ser assinada pelo chefe da sala no dia e local do exame. Neste ano, o exame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro.





"Apresentar ao chefe de sala na porta da sala, nos dois dias de aplicação, a Declaração de Comparecimento impressa, caso necessite comprovar sua presença no exame", conforme consta no edital deste ano, que recebeu mais de 3,9 milhões de inscrições.



De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Página do Participante, mediante informação de CPF e senha. Geralmente, a pessoa pode acessá-lo alguns dias antes do dia do exame. Antes de entrar na sala de provas, o documento deve ser guardado em envelope porta-objetos.



O Inep também reforça, por meio do edital, que não disponibilizará a Declaração de Comparecimento e o Cartão de Confirmação da Inscrição após a aplicação de cada dia de prova.



Na terça-feira (24), o Inep divulgou os locais onde o candidato irá realizar o Enem deste ano. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Cartão de Confirmação traz informações sobre o número de inscrição, data, hora e local das provas. Acesse aqui a Página do Participante para realizar a consulta.

A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

• Abertura dos portões - 12h;

• Fechamento dos portões - 13h;

• Início das provas - 13h30;

• Término das provas 1º dia - 19h.

• Término das provas 2º dia - 18h30.



No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.



No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Cronograma do Enem:

- Data das provas: 5 e 12/11/2023;

- Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

- Resultados: 16/01/2024.