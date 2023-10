Operação da PF e RFB combate contrabando de equipamentos eletrônicos no RS

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) realizam na manhã desta terça-feira (24) uma operação para desarticular uma organização criminosa que atua no comércio ilegal de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente, sem o recolhimento de tributos. Segundo a PF, a estimativa é que, nos últimos quatro anos, cerca de R$ 30 milhões em tributos de importação deixaram de ser recolhidos pelos investigados.

Batizada de Operação Ícaro, a ação mobiliza 180 policiais federais e servidores da RFB no cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em 10 cidades gaúchas da Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. O trabalho envolve ainda a execução de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, uma delas, em uma instituição financeira nos Estados Unidos. Entre os bens apreendidos, está uma casa em um condomínio de luxo no litoral, avaliada em R$ 5 milhões.



A investigação começou em setembro do ano passado após a apreensão no Aeroporto Internacional Salgado Filho de grande quantidade de mercadorias estrangeiras trazidas dos Estados Unidos por um casal, proprietário de uma loja especializada em equipamentos eletrônicos na zona norte de Porto Alegre. Entre os itens apreendidos estavam smartphones, notebooks e tablets. Durante a apuração, as equipes de investigação detectaram inconsistência entre a movimentação financeira da empresa e o faturamento declarado nos documentos fiscais.



A PF e a RFB ainda identificaram a participação de diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas às atividades criminosas a partir da venda de mercadorias adquiridas do principal investigado e comercializadas sem a documentação legal.