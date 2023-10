Parcial do Dia D de multivacinação indica 5,8 mil doses de vacinas aplicadas na Capital

Dados parciais da multivacinação de crianças e adolescentes em Porto Alegre divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde indicam que, neste sábado (21), Dia D, foram aplicadas 5.881 doses de vacinas até as 14h. Desde o início da campanha, no dia 14, foram imunizados 7.699 crianças e adolescentes que atualizaram a carteira de vacinação. O comparecimento em unidades de saúde, no período, foi de 12.213 crianças e adolescentes.Até segunda-feira (23) serão divulgados os números finais do Dia D e a parcial da campanha em Porto Alegre. A multivacinação prossegue no Rio Grande do Sul até sábado (28). A intenção é oferecer a todas as crianças e os adolescentes menores de 15 anos a oportunidade de atualizar o calendário vacinal.Em 2022, no Dia D, foram atendidas 7.689 crianças e adolescentes em unidades de saúde abertas para multivacinação.“Estamos muito satisfeitos com a mobilização das equipes de saúdes e também das comunidades neste dia D para que as nossas crianças e adolescentes, e também toda a população, fortaleçam o bem mais precioso, que é a saúde”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.