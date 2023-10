Ex-reitor da Ufrgs Francisco Ferraz morre em Porto Alegre

A comunidade universitária e a Ciência Política gaúcha e brasileira acabam de perder uma de suas referências. O ex-reitor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Francisco Luis dos Santos Ferraz faleceu aos 83 anos neste sábado (21) em Porto Alegre, informou a instituição em seu site.

As cerimônias fúnebres estão previstas para este domingo (22), das 10h às 14h no Crematório Metropolitano, na Capital, segundo a Ufrgs.

O professor aposentado da universidade dirigiu a institutição entre 1984 e 1988. Ferraz era graduado em Direito pela Ufrgs e fez pós-graduação na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, entre 1967 e 1970, em Política Comparada.

Ele ingressou no Departamento de Ciências Sociais da universidade na década de 1970, dando início à trajetória de professor. Na nota, a instituição cita que Ferraz foi um dos "fomentadores da autonomia da área da Ciência Política no Brasil".



O ex-professor fez carreira no Departamento da Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Ufrgs. Foi um dos criadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da instituição. Ferraz se aposentou em 2009 da carreira de docente.

Ele atuou forte nas décadas recentes em cursos e formação em Ciência Política, tanto para a academia como no mercado. Um dos seus livros Manual Completo de Campanha Eleitoral, de 2004, tornou-se uma espécie de guia para quem atua em campanhas e assessoria em diversos segmentos ligados ao mundo político.



No Twitter, a coordenação do PPGCP manifestou pesar pela morte de um ds nomes que tiveram papel na construção da área: "O professor Ferraz foi fundamental no desenvolvimento da Ciência Política Brasileira. Sentiremos falta de suas análises, ao mesmo tempo brilhantes, ríspidas e bem humoradas. Nossas condolências a familiares e amigos".