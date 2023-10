Jornalista Isnar Camargo Ruas falece aos 93 anos em Porto Alegre

O jornalista Isnar Camargo Ruas faleceu no começo da madrugada deste sábado (21), no hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Ele faria 93 anos em dezembro próximo e foi hospitalizado na quarta-feira (19) para tratar uma pneumonia. O velório e cerimônia de despedida serão realizados no Angelus Memorial Crematório, na avenida Porto Alegre, 320, bairro Medianeira, Porto Alegre, das 12 às 18h do dia 21 de outubro de 2023.

Isnar Ruas é pai do advogado e vereador Pedro Ruas (PSOL), do biólogo e professor Antônio Ruas Neto (filhos do primeiro matrimonio com Flora Fagundes Ruas), da jornalista e enfermeira Inara Beatriz Amaral Ruas e de Elisiane Dornelles Mendes. Ele deixa netos e bisnetos.

Natural de soledade, nascido em 22 de dezembro de 1930, Isnar Ruas cresceu em Passo Fundo, onde trabalhava no antigo Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNF). Pediu transferência para Porto Alegre para estudar Agronomia e, aos 22 anos, começou a trabalhar na revisão do jornal Correio do Povo, durante a noite, o que o levaria à Faculdade de Jornalismo (PUC).

Por mais de 30 anos atuou no jornal, como responsável pela Editoria de Economia e também na Chefia de Reportagem da Rádio Guaíba. No final da década de 1970 criou a primeira empresa de assessoria de Imprensa no Estado, a Intermédio Comunicação, especializada na divulgação e taxação (clipagem) de notícias aos clientes. Foi fundador e presidiu a Associação dos Jornalistas de Economia (Ajoergs) e Associação das Empresas Brasileiras de Assessoria de Imprensa.

Entidades de imprensa do Rio Grande do Sul manifestaram pesar pelo falecimento. A Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI) disse "lamentar profundamente" o falecimento de Isnar. O Sindicato dos Jornalistas do RS também divulgou nota lamentando a morte do jornalista, assim como a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. "A Câmara Municipal, representada pelo presidente Hamilton Sossmeier, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento, ocorrido neste sábado (21), do senhor Ismar Camargo Ruas, pai do vereador Pedro Ruas. Em nome do parlamento porto-alegrense, registramos nosso sentimentos, nos solidarizando com a família e amigos. Que Deus lhes dê amparo nesse difícil momento", diz o texto.