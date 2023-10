Chuva segue no Norte e Noroeste do Estado; Capital terá trégua até domingo

Dois cenários distintos estão previstos para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (19). Em Porto Alegre, o tempo deve se manter ventoso e úmido, porém sem chuva. Já na região Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, há tendência de temporais, com alto volume de precipitação e possibilidade de alagamentos e quedas de luz. A principal preocupação está na região da bacia do rio Uruguai, que já se encontra acima da cota de cheia e pode ter sua situação consideravelmente agravada com as novas chuvas previstas.

Nas regiões Sul e Leste, o sol deve aparecer entre nuvens, com tendência de aquecimento gradativo. O vento predominará do quadrante Sul, com rajadas moderadas que devem causar uma leve sensação de frio.

LEIA AINDA: Focos de incêndio caem na região metropolitana de Manaus



A Capital terá temperatura amena, com máxima de 22°C e mínima de 15°C. Porém, a tendência é de que o tempo esquente nos próximos dias, ultrapassando a marca dos 30°C no domingo.

A chuva só voltará a dar as caras em Porto Alegre na segunda-feira, o que facilitará que o lago Guaíba retome seu processo de baixa. Na última medição, realizada às 9h de ontem, o nível estava em 2,39m, onze centímetros abaixo da cota de alerta. Nas Ilhas, o cenário tem melhorado consideravelmente desde as enchentes que assolaram a região desde setembro. Atualmente, 18 pessoas seguem alojadas na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada.