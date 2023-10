Instituto Federal tem cursos para jovens e adultos com inscrições abertas até 23 de outubro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio (quando o estudante faz o ensino médio junto com a formação profissionalizante) gratuitos para quem tem 18 anos ou mais e já concluiu o ensino fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). São ofertadas 243 vagas em três opções de cursos, em sete campi, para começar a estudar no primeiro semestre de 2024: Técnico em Cuidados de Idosos ( Campus Alvorada, 32 vagas); Técnico em Comércio ( Campus Canoas, 30 vagas; Campus Restinga (Porto Alegre), 36 vagas; Campus Rolante, 40 vagas;) e Técnico em Administração (Campus Caxias do Sul, 40 vagas; Campus Porto Alegre, 35 vagas; e Campus Sertão, 30 vagas).O tempo estimado para a conclusão dos estudos é de dois a três anos. A inscrição para a seleção de estudantes é gratuita. Depois de inscrito, o candidato precisa participar de uma entrevista e de uma palestra. Para inscrever no Processo Seletivo 2024/01, que está aberto até 23 de outubro, é preciso entrar no site: ingresso.ifrs.edu.br. • LEIA TAMBÉM: Alunos do Campus Erechim do IFRS desenvolvem veículo que faz mais de 700 quilômetros por litro