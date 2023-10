9ª Edição da Semana Lixo Zero Porto Alegre debate cuidados com os resíduos sólidos urbanos

A 9ª edição da Semana Lixo Zero Porto Alegre (SLZ), que acontece entre os dias 20 e 28 de outubro, terá programações gratuitas para debater o tema "Porto Alegre Sem Lixo", com o objetivo de promover o debate e incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis junto aos porto-alegrenses. Cidades lixo zero, consumo consciente, compostagem e reciclagem, hortas urbanas, alimentação saudável, economia circular e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são alguns dos temas que estão na programação. De acordo com Paula Moletta, consultora e voluntária do Coletivo Lixo Zero Porto Alegre e uma das organizadoras da SLZ Porto Alegre, a pauta Lixo Zero é abrangente, e as atividades deste ano, além de mobilizarem os cidadãos, também trazem visibilidade para o trabalho de quem se dedica diariamente a tornar as cidades mais sustentáveis como catadores e agricultores, por exemplo. "A Semana Lixo Zero é uma oportunidade para que as pessoas, empresas e instituições possam aprender e compartilhar experiências sustentáveis. Geramos resíduos em todos os lugares e precisamos enxergar eles como um ativo, e não como um passivo. A conscientização é o primeiro e mais importante passo", ressalta.A realização do evento é do Coletivo Lixo Zero POA, através do Laboratório Resíduo Zero Porto Alegre, e a mobilização das atividades é promovida pela startup Green Thinking Project, em parceria com o Plano de Logística Sustentável de Porto Alegre, com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, com o SESC Protásio Alves, com o Pacto Alegre, com o Centro de Educação Ambiental (CEA) da Bom Jesus, com o TECNOPUC e com a colaboração de mais de 15 voluntários.Confira a programação:Dia 20/10 ECOTRILHA na Unidade de Triagem da Vila Pinto - CEA Começando a SLZPOA2023 com uma EcoTrilha promovida pelo Green Thinking em parceria com o CEA. Realizar uma visita para mostrar o funcionamento de uma Unidade de Triagem de Porto Alegre, conhecer de perto o funcionamento de uma unidade de triagem, aprender sobre os diferentes tipos de resíduos e como são separados e entender a importância da reciclagem para o meio ambienteA ação será no dia 20 de outubro (sexta-feira) às 9h, com transmissão ao vivo pelo Youtube do Green Thinking e Lixo Zero Porto Alegre Inscrições neste link: Dia 21/10 4ª edição da ECOFeira Lixo Zero Nossa tradicional ECOFeira é destinada à coleta dos mais variados resíduos e comercialização de produtos ecológicos e sustentáveis. A missão da feira é trazer um ambiente é um momento para repensarmos e trazer para debate a responsabilidade individual e coletiva que devemos ter com o meio ambiente.Na ECOfeira teremos um espaço para realizar algumas oficinas e rodas de conversas, além de apresentações artísticas. Local: Parque Farroupilha/Redenção - POA na Avenida Osvaldo Aranha > sentido centro bairro (iniciando em frente a roda gigante do Parquinho até antes da calçada do Araújo Viana)Dia 22/10 Trilha de Reconhecimento Fauna e Flora de Porto Alegre no Parque Natural do Morro do OssoHorário: 15:00Local: Parque Natural Municipal Morro do OssoO objetivo principal da atividade é difundir conhecimentos sobre a flora nativa de onde vivemos e, assim, estimular a sensibilização para a preservação e restauração ambiental, de forma mais consciente e embasada. Para isso, iremos dar uma caminhada em meio à natureza e conversar sobre identificação de plantas, os principais grupos de plantas que ocorrem na região, os biomas Pampa e Mata Atlântica e a importância da preservação desses ambientes naturais em um cenário de mudanças climáticas, dentre outros temas.Dia 27/10 SESC Protásio Juntos por uma Porto Alegre Sem LixoJuntos por uma Porto Alegre sem lixo! Evento incrível tem como objetivo conscientizar e engajar a comunidade em práticas sustentáveis para reduzir o desperdício e promover um estilo de vida mais sustentável. Dia 27 de outubro (sexta-feira) às 9h presencial no SESC da Protásio Alves End: Av. Protásio Alves, 6220 no Auditório João Daudt. O Evento é aberto e gratuito com emissão de certificado. Inscrições neste link.Dia 28/10 Miguel Veleda promove Águas A partir das 15h O Águas na Orla é um projeto de conscientização para a preservação das águas locais de Porto Alegre. Focado em trazer a atenção para o exagerado descarte incorreto dos resíduos no nosso dia-a-dia.O projeto faz parte das ações de sustentabilidade do "ÁGUAS" - álbum e projeto social do artista porto alegrense de Surf Groove "Miguel Veleda" fechando com show "Miguel Veleda & Banda" no Espartano da Pista e confraternização dos parceiros e demais envolvidos.