Chuva persistirá em todo o Estado nesta terça-feira

A chuva persistirá com intensidade e alto risco de tempestades no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (17). A instabilidade, que se forma entre o Nordeste da Argentina e o Oeste gaúcho, se espalhará por grande parte das regiões do Estado, com potencial para precipitações volumosas – devendo ultrapassar os 100mm em diversas cidades, sobretudo, do Oeste, Centro e Norte - e alto risco de alagamentos.

Em Porto Alegre, a situação será a mesma, com chuvas intensas e queda na temperatura à noite. Na Capital, a máxima deverá ficar nos 21°C, enquanto a mínima será de 13°C. O tempo só deve voltar a abrir na quarta (18), quando a chuva perderá força e o sol voltará a predominar durante à tarde.

Segundo a meteorologista Estael Sias, do MetSul Meteorologia, a região mais afetada pelos novos temporais deve ser o Centro e Metade Norte do Estado, com mais intensidade na bacia do Rio Uruguai. De acordo com ela, porém, a região com maior risco para alagamentos é a do Vale do Taquari, onde o nível do rio já está alto e tende a aumentar mais nos próximos dias.

Nesta segunda-feira, na última medição realizada pela prefeitura de Porto Alegre, às 9h, o nível do Guaíba continuava estável, com 1,98m no Cais Mauá, medição bem abaixo da cota de alerta da região.

Nas Ilhas, o nível do lago também segue diminuindo após as enchentes que assolaram o Estado no mês passado e diversas pessoas já puderam deixar os abrigos montados pela Defesa Civil e retornaram às suas casas. Entretanto, de acordo com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), no momento, 72 pessoas seguem acolhidas na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada.