Inscrições para sorteio público de pontos fixos de táxi em Porto Alegre começam nesta segunda

As inscrições para o sorteio de vagas em ponto fixo de táxi estarão abertas a partir desta segunda-feira (16) e seguem até o dia 27 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo formulário da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e informar o CPF /CNPJ e prefixo.Para participar, o candidato não pode estar cadastrado em nenhum outro ponto fixo da Capital. O regramento foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de quinta-feira (5). “O sorteio possibilita um remanejo das licenças de estacionamento de maneira que possa ser estimulada a racionalização, eficiência e melhoria contínua do atendimento por demanda dos operadores”, afirma o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.Após o preenchimento do formulário, um e-mail será enviado para o endereço eletrônico cadastrado no sistema para que o autorizatário confirme sua inscrição. O sorteio será no dia 30 de novembro, às 9h. Caso não haja ao menos cinco interessados em trabalhar em determinado ponto fixo, será transformado em ponto livre.