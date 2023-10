ONG Ação da Cidadania lança edição do Natal sem Fome de 2023

A organização não governamental (ONG) Ação da Cidadania lança neste domingo (15) mais uma edição da campanha Natal sem Fome, que, neste ano, completa três décadas. A ação recebe doações, em dinheiro, de pessoas que queiram ajudar e distribui cestas alimentícias para as famílias que necessitam. As doações podem ser realizadas pela internet, na página oficial da ONG ou através do PIX (chave: [email protected] ). Segundo a organização, que também completa 30 anos, essa é considerada a maior ação solidária de arrecadação de alimentos da América Latina. Em seus 30 anos, a Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho (falecido em 1997), já arrecadou mais de 55 mil toneladas de alimentos, que foram distribuídos para 26 milhões de pessoas. "Num momento em que a gente sabe que existem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente quer levar uma mensagem de esperança. É a campanha mais importante da Ação da Cidadania e o que a gente quer é poder, em dezembro, no fim de semana que antecede o Natal, poder entregar em todo o Brasil esses alimentos", explica o filho de Betinho e presidente do Conselho da ONG, Daniel Souza,.