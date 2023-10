Apartamento pega fogo em prédio próximo ao Parque da Redenção em Porto Alegre

Um apartamento do Edifício Henrique Petersen, localizado na Avenida João Pessoa em Porto Alegre pegou fogo na tarde desta sexta-feira (13). Segundo a moradora e os bombeiros do local, a duas quadras do Parque da Redenção, o motivo do incêndio foi o disjuntor elétrico do apartamento. As chamas foram contidas rapidamente e não se espalhou para outros apartamentos. Não houve feridos.

Marina, a moradora do apartamento incendiado, relata que estava tomando banho para viajar quando o incêndio começou. Segundo ela, após ouvir um barulho alto e sentir um forte cheiro de queimado, notou as chamas junto ao disjuntor de energia elétrica. A moradora, depois de ser acalmada pelos vizinhos, chamou o corpo de bombeiros ao local.

Segundo o soldado Espinoza, um dos envolvidos no combate às chamas, o atendimento à ocorrência foi feito sem complicações. "Não se estendeu muito, não foi usado muita água", reitera. Relata também que a dona do apartamento foi orientada por eles a chamar um eletricista ou engenheiro para fazer uma avaliação na estrutura, antes de retornar às instalações.

Ainda segundo Marina, sua gata ficou no apartamento. Assim, ela teve que subir novamente para pegar o animal de estimação, e diz também que as chamas acometeram apenas a porta e o móvel perto do disjuntor. "O resto do apartamento está sujo, por causa da fumaça, mas está intacto", disse a moradora.

Por volta das 17 horas, todos os moradores já puderam retornar ao prédio.