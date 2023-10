Antaq habilita empresa para construção do Porto Meridional

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), através do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11), se manifestou pela habilitação da construção e operação do Porto Meridional do Arroio do Sal por um grupo de investidores.

O senador Luis Carlos Heinze (PP) celebrou o avanço. “A publicação de hoje representa um passo na direção do desenvolvimento da região. Significa emprego, renda e oportunidade. É uma batalha que travamos há anos para concretizar e agora estamos a poucos passos”, ressaltou Heinze.



De acordo o parlamentar, o Ibama também cumpriu a promessa e emitiu, na última terça-feira (10) a licença para coleta da fauna, mais conhecida como Abio.



A iniciativa do novo porto na cidade do Litoral Norte do Estado contempla um terminal de uso privado do tipo onshore, com capacidade estimada de recebimento de 40 mil toneladas. A proposta inclui também um calado inicial de 17 metros, o que permite a recepção de embarcações de grande porte, a exemplo dos cruzeiros marítimos. A estimativa é que sejam investidos R$ 6 bilhões, oriundos da iniciativa privada.