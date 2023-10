Brasil ultrapassa a marca de 630 crianças superinteligentes, diz entidade especializada

Arthur Reckziegel

Na semana do dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças, a Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial no País da Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, informou que o Brasil ultrapassou a marca de 630 crianças e adolescentes superinteligentes identificados em seu território.