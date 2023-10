Técnicos e auxiliares de enfermagem anunciam estado de greve no Ernesto Dornelles

Técnicos e auxiliares de enfermagem da base do Sindisaúde-RS decretaram, em assembleia realizada na manhã desta terça-feira (9), estado de greve no Hospital Ernesto Dornelles (HED), de Porto Alegre. A justificativa é “o não pagamento do piso da enfermagem por parte da gestão”, conforme nota do sindicato.

“Estado de greve significa que, a qualquer momento, todos técnicos e auxiliares de enfermagem do hospital podem entrar em greve mediante mera publicação de comunicado de paralisação em jornal de grande circulação”, detalha o texto.

Além disso, foi formada uma comissão de trabalhadores para participar de audiência de mediação no TRT-4, que ocorre nesta quarta-feira (11).

O Hospital Ernesto Dornelles informa que “houve reunião no Sindihospa com o Sindisaúde com o objetivo de buscar uma solução negociada para esse impasse”. Frustrada a negociação direta entre os sindicatos, o Sindihospa efetuou pedido de mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

“Seguindo a recomendação da entidade patronal, Sindihospa, o Hospital Ernesto Dornelles está aguardando o julgamento no STF dos Embargos Declaratórios opostos pelas entidades ligadas à saúde, em que há pedido de esclarecimento quanto ao critério a ser considerado pelos empregadores para observância do piso da enfermagem”, continua a resposta enviada pelo hospital.