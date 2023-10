Trensurb registra problemas e atrasa serviço nesta quarta-feira

O Trensurb registrou problemas que geraram atrasos no início da manhã desta quarta-feira (11). Informações preliminares indicavam uma falha técnica entre a estação Rodoviária e o Mercado Público. Posteriormente, a empresa explicou o motivo em suas redes sociais.

"Devido a uma invasão na via, trens circulam em via única entre as estações Mercado e Rodoviária, com atrasos de aproximadamente 20 minutos", foi postado no X (antigo Twitter).

Os usuários tiveram de ficar parados nas estações sem saber exatamente o que estava acontecendo. Toda vez que chegavam a uma estação, o sistema de som do Trensurb acionava uma mensagem dizendo que havia problemas e que as pessoas deviam aguardar até a situação ser solucionada.

Os trens operavam com intervalos de 30 minutos.