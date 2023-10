RS tem 15 trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais

As fortes chuvas que afetaram o Estado provocaram danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Neste domingo (8), de acordo com informações consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) até as 12h, havia 15 trechos em sete rodovias com bloqueios totais e parciais.



Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e que os artigos de primeira necessidade possam chegar às populações das cidades atingidas pelas chuvas.



BLOQUEIOS TOTAIS



ERS-129



Em Colina, no km 50, rodovia bloqueada devido à alta do rio Taquari.



Em Bom Retiro do Sul, no km 12, por conta de água na pista.



RSC-480



Em Erval Grande, no km 1, rodovia bloqueada na ponte sobre o rio Passo Fundo, na divisa entre Nonoai e Erval Grande.



ERS-110



Em Jaquirana, no km 81,5, bloqueio total provocado por queda de barreira e deslizamento de terra sobre a pista.



Em Bom Jesus, no km 137, a ponte está submersa devido à cheia do rio Pelotas, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



ERS-431



Em Monte Belo do Sul, no km 17, pista está submersa.



A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu. Há bloqueio total do tráfego no km 22. A pista da direita cedeu na altura do km 20, por isso, nesse trecho, o trânsito está em meia pista.



No km 11, há bloqueio total, em razão da ponte submersa devido à cheia do rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã.



ERS-448



Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 23 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130



Bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no km 40, devido à queda de cabeceira da ponte.



Bloqueio total em Venâncio Aires, no km 30, por conta de água na pista.



Bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no km 52, por conta de água na pista



ERS-851



Em Serafina Corrêa, no km 9, há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



BLOQUEIOS PARCIAIS



ERS-130



Há bloqueio parcial no km 37, em Venâncio Aires.



ERS-431



No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.