Inmet alerta para riscos de tempestades na região Sul durante o fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades com chuvas de moderadas a forte no sábado (7) e domingo (8) na Região Sul do Brasil, a partir das madrugada até o final do dia. As chuvas devem ser intensas, com volumes de 50mm/dia até 100mm/dia, acompanhadas de trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre de 60km/h e 90km/h.

A previsão do Inmet para o sábado é de temporais em áreas isoladas do Norte, Noroeste, e Nordeste do Rio Grande do Sul. O Inmet estende o alerta a todas as áreas de Santa Catarina e do Paraná. No domingo, as chuvas fortes se concentram em áreas isoladas do extremo Norte gaúcho, na divisa com Santa Catarina, bem como as demais regiões catarinenses e paranaenses.

A Sala de Situação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura também emitiram alertas para as chuvas neste fim de semana. "A metade Norte do Rio Grande Sul é a que requer maior atenção, já que as instabilidades ganham intensidade. As chuvas, com potencial para temporais, devem se estender desde o Noroeste, passando pela região central e dos Vales e indo em direção à parte nordeste do RS. Isso inclui áreas da Serra, Campo de Cima da Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. O momento crítico será a tarde, quando as chuvas se intensificam e podem vir acompanhadas de queda de granizo e rajadas de vento", adverte o governo do Rio Grande do Sul.

Como agir em caso de emergência

Inundação:

- Evite o deslocamento para regiões afetadas;

- Se estiver seguro, permaneça em casa;

- Se morar em área de risco, abandone o local com antecedência;

- Separe os documentos importantes e embale-os em sacos plásticos;

- Evite atravessar as águas de carro ou a pé.

Vendaval:

- Feche bem janelas e portas, evitando canalizações de ventos no interior da residência;

- Desligue aparelhos elétricos e feche o registro da água e do gás;

- Se estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos.

Granizo:

- Abrigue-se em local coberto e seguro, resistente a fortes ventos, onde não haja risco de destelhamentos;

- Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas;

- Não se abrigue sob coberturas frágeis de metal ou de vidro.

Em caso de qualquer emergência, a orientação é ligar para os números 190 (Brigada Militar), 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emite alertas de forma regular, mantendo os cidadãos informados sobre situações críticas. Para receber as notificações no celular, basta enviar o CEP residencial para o número 40199.



Também é possível fazer cadastro via Whatsapp no serviço da Defesa Civil nacional. Para ter acesso, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou por este link e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de Defesa Civil.